  1. Пятый канал
  4. «Как такую не трогать?»: Бывшая жена Грачевского заставила мужчин «пускать слюни»

«Как такую не трогать?»: Бывшая жена Грачевского заставила мужчин «пускать слюни»

, 16:09 | Игорь Рязов Фото 409

33-летняя красавица в обольстительном купальнике сообщила, что она подарок на Новый год.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anna_grachevskaya

Анна Грачевская, бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, выложила в Instagram горячее фото. На откровенном снимке она продемонстрировала аппетитные формы.

«Не трогай меня, я на Новый год!» — с юмором подписала фотографию Грачевская.

На снимке телеведущая стоит в черном сплошном купальнике с глубоким вырезом. Одну ногу она поставила на низкий столик, чем подчеркнула форму бедер. На ее правой лодыжке можно разглядеть татуировку.

Instagram @anna_grachevskaya

Грачевскую засыпали комплиментами в комментариях. На некоторые из них она откровенно отвечала.

«Шикарная на фото! А какие планы на Новый год?» — спросил один из пользователей.

«Дома с семьей», — ответила ему телеведущая.

«Как такую красоту не трогать? Где это ты?» — с удивлением спросил другой.

«Дубай», — сообщила Грачевская.

«Как тебе удается так шикарно выглядеть! Постоянно пускаю слюни на твои фото», — признался третий, на что получил в ответ: «Спасибо большое».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

17:04
Волочкова с «клумбой» на голове удивила подписчиков — фото
16:54
Как украсили главную елку страны — видео
16:41
Ляйсан Утяшева опубликовала домашнее видео, как ее дети наряжают елку
16:31
«Царь-девица!»: Пегова очаровала фанатов в образе русской красавицы
16:15
Учения полиции со школьниками проверяют правоохранители в Татарстане
16:09
«Как такую не трогать?»: Бывшая жена Грачевского заставила мужчин «пускать слюни»

Сейчас читают

«Где мои трусы?»: Бузова удивила Манукяна женской «суперспособностью»
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]