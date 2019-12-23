«Как такую не трогать?»: Бывшая жена Грачевского заставила мужчин «пускать слюни»

Анна Грачевская, бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, выложила в Instagram горячее фото. На откровенном снимке она продемонстрировала аппетитные формы.

«Не трогай меня, я на Новый год!» — с юмором подписала фотографию Грачевская.

На снимке телеведущая стоит в черном сплошном купальнике с глубоким вырезом. Одну ногу она поставила на низкий столик, чем подчеркнула форму бедер. На ее правой лодыжке можно разглядеть татуировку.

Instagram @anna_grachevskaya

Грачевскую засыпали комплиментами в комментариях. На некоторые из них она откровенно отвечала.

«Шикарная на фото! А какие планы на Новый год?» — спросил один из пользователей.

«Дома с семьей», — ответила ему телеведущая.

«Как такую красоту не трогать? Где это ты?» — с удивлением спросил другой.

«Дубай», — сообщила Грачевская.

«Как тебе удается так шикарно выглядеть! Постоянно пускаю слюни на твои фото», — признался третий, на что получил в ответ: «Спасибо большое».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию.