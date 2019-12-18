Видео: Бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию

33-летняя Анна Грачевская решила сделать себе необычный подарок на Новый год. Телеведущая посетила клинику пластической хирургии, где вновь решилась на манипуляции с внешностью.

Экс-супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского решила подкорректировать черты лица. Для этого она отправилась в клинику пластической хирургии. Звезда поделилась видео, сделанное после визита к доктору, в сторис на своей странице в Instagram. В кадре Анна предстала с перебинтованным носом и подбородком.

«Что я с собой сделала? Что-что? Подарок к Новому году», — отметила она.

Оценить результат пластики можно будет через две недели, когда врачи снимут швы. Пока же Грачевской придется ходить со специальными повязками на лице.

Ранее знаменитость уже пользовалась услугами пластических хирургов и косметологов. Она увеличивала ягодицы, позже несколько раз корректировала черты лица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом.