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«Одноклассники» поздравят подписчиков новогодними персональными видеооткрытками

, 20:21 | Нюра Незванова Фото 66

Также «нарядный» вид примет кнопка «Класс!».

Фото: www.globallookpress.com / ok.ru

«Одноклассники» рассказали о том, какие сюрпризы ждут пользователей социальной сети в преддверии Нового года.

ok.ru

К примеру, кнопка «Класс!» превратится в красную варежку с белой снежинкой, а поставленные ранее отметки, в свою очередь, приобретут праздничный вид.

За несколько дней до 31 декабря в верхнем меню соцсети логотип ОК будет один раз в день сменяться анимацией у каждого пользователя.

Обновление ждет и мобильную версию «Одноклассников», а также приложения на iOS и Android: в них «поселится» серая мышка, символ наступающего 2020 года.

ok.ru

Также пользователи соцсети получат персональный мультфильм от ОК. Чтобы посмотреть его, необходимо найти запись про новогоднее поздравление в ленте новостей «Одноклассников».

«Режиссером» видеооткрытки выступит алгоритм социальной сети, который самостоятельно определит трех наиболее активных друзей пользователя и представит их всех вместе в образе Деда Мороза и лесных зверей. Нейросеть проанализирует фотографии героев ролика, выберет самые подходящие, откадрирует и поместит в мультфильм.

Ранее 5-tv.ru о выборе пользователями «Одноклассников» главных фильма, хита и шоу 2019 года.

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