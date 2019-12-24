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  4. Цех по переработке резины горит в Раменском районе Подмосковья

Цех по переработке резины горит в Раменском районе Подмосковья

, 4:14 | Марина Неруцких Срочная новость 34

Пожар локализован на площади 2500 квадратных метров.

Фото: МЧС РФ

В промзоне поселка Чулково Раменского района Московской области горит цех по переработке резины. Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб в 2.50. Прибывшие на место ЧП пожарные приступили к ликвидации огня, распространившегося на площади 2500 квадратных метров.

В результате возгорания произошло частичное обрушение перекрытия железобетонного здания. По предварительным данным, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 3.10. На месте работают 40 человек и 11 единиц техники. Подробности инцидента устанавливаются.

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