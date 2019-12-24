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Подробности крушения самолета в Хабаровском крае

, 6:50 | Марина Неруцких Срочная новость 16

ЧП произошло в 111 километрах от аэродрома «Дземги».

Новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разбился в Хабаровском крае. По предварительной информации, ЧП произошло во время испытательного полета, самолет потерпел крушение в 111 километрах от аэродром «Дземги».

Пилот успел катапультироваться и позднее был подобран экипажем вертолета, специально вылетевшего на место крушения.

Факт падения самолета подтвердили в МЧС. Других подробностей не приводится.

Аэродром «Дземги» использует для своих нужд авиационный завод в Комсомольский-на-Амуре.

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