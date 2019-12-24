Стали известны новые правила сдачи экзамена на водительские права

Новые правила сдачи практической части экзамена на водительские права вступят в силу в будущем году. Традиционные этапы «площадка» и «город» вновь объединят, однако поистине революционным станет разрешение на учебную езду по магистралям с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час, пишет «КоммерсантЪ».

Уже в январе 2020 года, после публикации постановления правительства РФ, вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (в настоящее время можно учиться с 16 лет).

Что касается автомобилей, то экзаменатор сначала будет проверять базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и прочее) — как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Новые правила не отменяют требования к образовательным организациям иметь учебную площадку. После этого обучающийся должен продемонстрировать свои навыки уже на улицах. Если в настоящее время можно заранее обкатать предстоящий маршрут, то с 1 октября будет известен лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД после лишения не вернут гражданину водительское удостоверение, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

Результат экзамена на вождение можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейским могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.