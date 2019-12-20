Полицейским могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения прямо на дорогах. Причем даже тех, у которых не наблюдается явных признаков действия дурманящих веществ. Как сообщают «Известия», соответствующие изменения в правила освидетельствования подготовило Министерство внутренних дел. Проверки предполагается проводить с помощью бесконтактных детекторов алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны.

В пояснительной записке к проекту говорится, что новые правила позволят проверять большее число водителей — «не только при проведении целевых профилактических мероприятий, но и в ходе выполнения повседневных задач» по контролю соблюдения Правил дорожного движения. Если результат теста окажется положительным, автомобилист будет направляться на медицинское освидетельствование, которое уже определит вид наркотика или количество выпитого спиртного.

В самом ведомстве уточнили, что водители будут иметь право отказаться от исследования без последствий. Опрошенные изданием эксперты согласились, что проблема с выявлением водителей-наркоманов, которые опасны за рулем, действительно актуальна, но пока не ясно, насколько результаты такой проверки будут достоверными, и легко ли их будет фальсифицировать.

Так, юрист Александр Тонконог считает, что для тестирования у полицейских все-таки должны быть какие-то обоснованные подозрения, в противном случае здесь могут быть коррупционные риски.

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