В качестве основных версий крушения Т-50 в Хабаровском крае названы неисправность и ошибка пилотирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Истребитель, принадлежащий Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу, в момент катастрофы проходил испытания двигателя.

«Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод», — цитирует агентство источник.

Представители «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина» прокомментировать авиационное происшествие отказались.

В настоящее время специалисты уже начали поиски черных ящиков, разбившегося Т-50.

Су-57 разработан в рамках проекта ОКБ Сухого «ПАК ФА» (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Ранее был известен под заводским индексом Т-50. С 2017 года принят на вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель, упавший в Хабаровском крае, принадлежит заводу-изготовителю.