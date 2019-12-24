  1. Пятый канал
  4. Гражданин РФ Яцкин арестован в Крыму по делу о госизмене

Гражданин РФ Яцкин арестован в Крыму по делу о госизмене

, 11:36 | Карина Бернтгольц 72

Задержанный был этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина РФ Ивана Яцкина в Симферополе по обвинению в государственной измене. Мужчина был арестован, а после этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Статья 275 УК РФ «Госизмена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Более подробная информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку в Севастополе, подозреваемую в государственной измене. По данным ведомства, гражданка России могла собирать секретные военные данные в пользу украинской разведки.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам

Последние новости

12:54
Юная дочь Екатерины Климовой оказалась в больнице
12:47
Фото: Москвич зверски убил сестру и выбросил ее тело на помойку
12:36
СК РФ требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС
12:27
Тотальная слежка: как американцев контролируют с помощью гаджетов
12:17
«После Бузовой хоть кому можно»: Марина Федункив записала первую песню
12:06
Детали первого двигателя для космического туризма напечатают на 3D-принтере

Сейчас читают

РR-агент Бузовой прокомментировал долг певицы за коммуналку
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]