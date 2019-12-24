Гражданин РФ Яцкин арестован в Крыму по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина РФ Ивана Яцкина в Симферополе по обвинению в государственной измене. Мужчина был арестован, а после этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Статья 275 УК РФ «Госизмена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Более подробная информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку в Севастополе, подозреваемую в государственной измене. По данным ведомства, гражданка России могла собирать секретные военные данные в пользу украинской разведки.