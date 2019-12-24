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«Богиня с даром мудреца»: новый стих Анфисы Чеховой глубоко тронул фанатов

, 14:39 | Ниса Мурзанаева Фото 134

42-летняя звезда посвятила произведение полярности эмоциональных состояний при сильной любви.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова продолжает радовать подписчиков не только потрясающими сочными фотографиями, но и невероятно душевными стихами собственного сочинения. 42-летняя актриса и телеведущая с недавних пор публикует в Instagram небольшие литературные произведения, которые вызывают восторг у ее поклонников. На этот раз звезда посвятила стихотворение полярности эмоциональных состояний при сильной любви.

«Что творится в моей голове?

Словно демоны там столкнулись.

Я хочу тебя сжечь на костре!

И хочу, чтобы вместе проснулись!» — гласит одно из четверостиший в стихотворении знаменитости.

Instagram @achekhova

Поклонники были потрясены стихослагательным даром Анфисы Чеховой. Конечно, фанаты отметили и необыкновенную фотографию, сопровождающую литпроизведение. На снимке артистка позирует в восточном наряде на фоне невероятных пейзажей в пустыне. Однако большинство восхищенных комментариев все-таки были оставлены пользователями в отношении трогательного жизненного стихотворения.

«Душевный какой стих»;

«До мурашек»;

«Браво вашему таланту!»

«Богиня с даром мудреца», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сексуальная Анфиса Чехова натерла волшебную лампу до блеска.

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