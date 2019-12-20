«Принцесса Жасмин»: сексуальная Анфиса Чехова натерла волшебную лампу до блеска

Анфиса Чехова показала взрослую версию сказки об Аладдине и волшебной лампе. Для нового фото она нашла «волшебный артефакт» с арабским узором и примерила сексуальное нижнее белье. Новый снимок телеведущая выложила в Instagram.

«Ну, что, соскучились по моим фото в белье? Думаете, я образумилась? А нет! Я все так же, в своем репертуаре. Существуют нудисты, а я „бельевиста“. Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать», — написала Чехова.

Instagram @achekhova

В этот раз ведущая выбрала синий комплект с нежным кружевом, который подчеркнул ее аппетитные формы. Анфиса накинула на себя белоснежный халат. По плечам красавицы Чеховой струились нежные локоны — прическа выглядела очень естественно. Многие фанаты подумали, будто девушка только зашла в номер после купания, а волосы еще не высохли от морской воды.

Телеведущая любит продемонстрировать свое стройное и подтянутое тело — подписчики не смогли устоять перед сексуальной фигурой светской львицы.

«Принцесса Жасмин из Аладдина должна быть именно такой»;

«Ух, какой красивый кувшин», — пошутили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова нежится в ванне с лепестками роз.