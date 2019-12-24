Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Рейтинг жестокости знаков зодиака, основанных на датах рождения серийных убийц, маньяков и психопатов опубликовало издание dailyhoro.ru.

Первую строчку списка возглавляют Раки. Представители этого знака лидеры по переменам настроения. Им, по мнению астрологов, ничего не стоит убить человека, хотя бы даже на почве ревности. Главное — повод!

На втором месте знатные садисты — Скорпионы. Многим не понаслышке известно об их тяжелых чертах характера. С этими людьми стоит быть предельно внимательными и осторожными.

Далее следуют Стрельцы. Если среди ваших друзей есть те, кто родился под этим знаком, будьте начеку! Они — большие любители жестоких расправ, уверены эксперты.

Сердитость Тельцов заслуживает четвертой позиции. Эти люди на первый взгляд спокойны, но в любой момент могут сорваться и применить силу. Несмотря на это, согласно статистике, Тельцы более склонны к мошенничеству, а не к убийствам.

Пятое место занимают достаточно вспыльчивые Овны. Представителей этого знака очень просто вывести из себя. Во время приступа их гнева часто кажется, что сейчас наступит конец. Однако, это не так. Они редко применяют насилие и обладают быстрой отходчивостью.

На шестой строчке Козероги, которые не входят в список серийных убийц. Но, не стоит забывать, что эти люди, в случае вашей жестокости по отношению к ним, с легкостью ответят насилием и давлением.

Седьмая позиция отдана скромным и мечтательным Рыбам. Несмотря на это, статистика говорит о том, что известные маньяки и убийцы были рождены под этим знаком. Как говорится, в тихом омуте…

Девы, занимающие восьмое место, отличаются своей аккуратностью в совершенных убийствах. В большинстве своем они, все же, предпочитают расправам кражи и мошенничество.

Девятая строчка объединила под собой слишком добрых и терпеливых, по сути своей, Весов. Стоит отметить, что если начать злоупотреблять расположением этих людей, то они вмиг становятся жестокими и грубыми.

Львы прочно обосновались на десятом месте. Представители этого знака в принципе не склонны к преступлениям. Но, если они решатся совершить непоправимое, деталям преступление будет уделено множество внимания.

Одиннадцатая позиция рейтинга характерна для Водолеев. Огромную роль для них играет справедливость. Именно поэтому они всю жизнь стараются совершать только правильные поступки и не быть замешанными в преступлениях.

В завершении списка находятся Близнецы. По статистике, процент тех представителей этого знака, кто нарушает закон — очень мал. Причина этому может крыться в логике, которую они пытаются найти во всех совершаемых поступках.

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