«Эротично»: Бочкарева предстала в образе сексуальной ведьмочки

Актриса Наталья Бочкарева выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий, на которых предстала в образе обольстительной ведьмочки. Снимки она сопроводила рассказом о первой большой премьере своей школы-студии.

«Живые декорации, костюмы, свет, музыка, кулисы — пожалуй, это настоящая мечта любого начинающего артиста. И у нас в этот вечер все было именно так», — сообщила о премьере Бочкарева, уточнив, что дети выступили на настоящей театральной сцене.

На фото Бочкарева запечатлена в сценическом костюме черного цвета. На ней надето короткое платье, высокие сапоги и митенки. Образ дополняет черный макияж.

Instagram @natalia_bochkareva_official

В комментариях актрису поздравляют с премьерой, а также делают комплименты ее внешнему виду.

«Вам очень идет. Самая красивая»;

«С премьерой спектакля. Ваш образ злой ведьмы очень красивый и завораживающий»;

«Эротично»;

«Однако, сексуально», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева спровоцировала слух о замужестве.