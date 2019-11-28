«Вы невеста?»: Наталья Бочкарева спровоцировала слух о замужестве

Российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева опубликовала фото в белом платье, очень похожем на свадебное, и с букетом цветов. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!» — написала знаменитость.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Поклонники актрисы тут же решили, что она вышла замуж. Ведь ее наряд и текст намекают только на это.

«Вы невеста?» — прямо спросила одна из подписчиц.

Однако точно сказать об этом пока нельзя — артистка никак не прокомментировала слух о своем замужестве. Но фанаты решили все равно начать поздравлять звезду с радостным событием.

«Какая Вы красивая, Наталья, слов нет!!!»

«Идеальная»;

«Красивая, счастливая прекрасная Натали»;

«Очень красивая! Будьте счастливы!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева поделилась с подписчиками философскими размышлениями о жизни.