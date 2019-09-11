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  4. Ходченкова и Слепаков появились вместе на премии GQ на фоне слухов о романе

Ходченкова и Слепаков появились вместе на премии GQ на фоне слухов о романе

, 5:18 13

Знаменитости приехали на мероприятие отдельно друг от друга, но фотографировались вместе.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Актриса Светлана Ходченкова и юморист Семен Слепаков появились на премии GQ в Московской государственной консерватории имени Чайковского на фоне слухов о романе. Знаменитости прибыли на мероприятие отдельно друг от друга, однако фотографировались вместе, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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Предположительно их отношения могли вспыхнуть на съемках популярного сериала «Домашний арест». Семен Слепаков выступил сценаристом и продюсером проекта. Светлана Ходченкова была занята в одной из ролей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал «Человеком года» 2019 по версии журнала GQ. Церемония награждения состоялась 10 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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