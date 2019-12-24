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Освободитель Севастополя отправился в Крым на первом поезде из Петербурга

, 18:37 | Игорь Рязов Видео 36

Ветеран Александр Попов рассказал, что пересекал Керченский пролив именно в том месте, где теперь построили мост.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Попов отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь на первом пассажирском поезде, который прибудет на полуостров по Крымскому мосту. Свою историю он рассказал 5-tv.ru.

«Я же освобождал его (Севастополь — Прим. ред) — от начала до конца. И все населенные пункты во время войны. Участвовал в боях в составе 85-го танкового полка Севастопольского», — рассказал Александр Петрович.

Ветеран признался, что едет в Севастополь из Новгорода впервые за последние 20 лет. В течение долгого времени после войны он часто бывал в Крыму и видел там почти все. У сослуживцев даже сложилась традиция встречаться в Севастополе каждые пять лет. Однако многие перестали ездить на полуостров после распада Советского Союза. С запуском поездов по Крымскому мосту Александр Попов решился снова отправиться в Севастополь.

«Вот эта дорога она (проходит — Прим. ред) точно по тому маршруту, где мы пересекали Керченский пролив. Ни вправо, ни влево. Вот поэтому интересно — это же стройка века — посмотреть», — объяснил свою мотивацию ветеран.

Александр Петрович добавил, что также хочет посмотреть на современный аэропорт «Севастополь». Кроме того, в Крыму у него похоронен знакомый по войне — он был заряжающим.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал о начальнике первого поезда, отправившегося из Санкт-Петербурга в Крым. Он сообщил, что ему пришлось догонять уехавший без него состав.

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