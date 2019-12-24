Начальник первого отправившегося из Петербурга в Крым поезда рассказал, как догонял состав

Начальник поезда № 7 «Таврия» сообщением Петербург — Севастополь Александр Калеущенко в беседе с 5-tv.ru рассказал, как догонял состав, ушедший без него в самый первый рейс по маршруту.

По словам руководителя поездной бригады, отправление с перрона Московского вокзала было объявлено строго по расписанию. Из-за суматохи в ходе торжественной части Александр Калеущенко не смог вовремя прибыть в свой штабной вагон.

«Поезд отправился строго по расписанию, согласно графику, в два часа. Мы немножко отстали и следовали „Сапсаном“, догоняли. В Угловке еще мы его встречали. То есть в 17.13 поезд прибывал на станцию Угловка, а мы в 16.30 уже были там. Мы обогнали этот поезд № 7 „Таврия“», — сказал Александр Калеущенко.

Начальник поезда отметил, что подобный инцидент произошел в истории его карьеры впервые. Александр Калеущенко добавил, что был уверен в профессионализме своей бригады и в том, что они справятся с выполнением служебных обязанностей в его отсутствие.

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