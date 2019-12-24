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«Мой сын в меню зоопарка»: отцы сняли на видео две атаки тигра на их детей

, 19:38 | Игорь Рязов Видео 50

Полосатого хищника из Дублинского зоопарка дважды остановило прочное стекло.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Тигр дважды попытался напасть на детей, пришедших в Дублинский зоопарк. Обе попытки сняли на видео отцы мальчиков, после чего выложили ролики в Twitter.

Сначала видео выложил мужчина с ником RobC. На кадрах видно, как его ребенок стоит спиной к стеклу, за которым находится тигр. Когда мальчик отворачивается, хищник стремительно подбегает к ребенку и врезается в стекло. После этого он несколько раз проводит по стеклу лапами.

«Мой сын оказался в меню дублинского зоопарка сегодня», — шутливо подписал видео отец.

После этого на его странице появился другой мужчина. Он сообщил, что в тот же день снял видео с аналогичным нападением тигра на его дочь и двух племянников.

«Тот же день! Моя дочь и двое племянников были бы вкусными маленькими кусочками для этой бедной голодной кошечки», — подписал ролик пользователь с аккаунтом Paul Moran.

Суммарно оба видео посмотрели почти два миллиона раз. В комментариях пользователи поражаются внушительным размерам тигра, а также радуются прочности стекла.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с играми диких тигрят в парке «Земля леопарда».

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