Игры диких тигрят в парке «Земля леопарда» попали на видео

Редкие кадры удалось заполучить ученым национального парка «Земля леопарда» в Приморье. В установленную там фотоловушку попали тигрята-тройняшки примерно четырех месяцев от роду. На протяжении нескольких часов, пока мама отсутствовала, котята грелись на солнышке перед камерой и отрабатывали навыки борьбы, которые потребуются им в будущем, чтобы самостоятельно добывать пищу. На опубликованном в интернете видео тигрята таскают друг друга за хвост, обнимаются и даже пытаются отвоевать «добычу» в виде коряги от дерева.

«В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты», — пояснила кадры сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

Тигрята провели на одном месте весь день, послушно дожидаясь матери, и покинули место съемки только с закатом. Сотрудники заповедника полагают, что тигрица позвала их ужинать.

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