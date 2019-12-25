«Мое все»: Топалов показал самое дорогое, что у него есть

Певец Влад Топалов опубликовал семейное фото, чем растрогал своих многочисленных подписчиков. В кадре на переднем плане на берегу моря годовалый сын Михаил. Отвернув голову от камеры, он смотрит на маму — телеведущую Регину Тодоренко.

Свое отношение к том, что изображено на фото музыкант описал всего двумя словами.

«Мое все», — лакончино выразился Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

Трогательный пост побудил подписчиков пожелать всем героям фотографии и Владу быть такими же счастливыми, как на снимке, всю жизнь, а также отметили, какая чудесная семья у Топалова.

«Будьте всегда такими счастливыми»;

«Чудо»;

«Такой и должна быть по-настоящему счастливая семья! Молодцы»;

«Чудесная мама, прелесть малыш»;

«Ради этого стоит жить!»;

«Майкл шикарен!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко снялась с сыном на руках.