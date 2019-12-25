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«Влюбленный взгляд»: Собчак и Богомолову напророчили дочь

, 7:50 | Анастасия Игонина Фото 45

Поклонники были так восхищены совместным фото супругов, что даже пожелали паре скорейшего прибавления.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак поделилась с поклонниками совместными снимками с мужем. Поклонники пришли в восторг от влюбленных взглядов, которые супруги бросали друг на друга.

В кадре телеведущая позирует в красном брючном костюме с пиджаком с объемными плечами. На Богомолове пиджак, белая рубашка без галстука и джинсы. Вместе пара сидит на ступеньках. На одном из фото Константин и Ксения смотрят друг на друга.

Instagram @xenia_sobchak

По мнению подписчиков журналистки, именно этот кадр красноречиво говорит о чувствах, которые звезды испытывают друг к другу. Фолловеры убеждены: на снимках они видят абсолютно влюбленных мужчину и женщину.

«Красотка! Вот что любовь с человеком делает»;

«Ох, какой влюбленный взгляд мужчины», — пишут пользователи.

Пользователи были так очарованы царящей в отношениях Богомолова и Собчак атмосферой, что поспешили дорисовать семье то, чего, на их взгляд, очень не хватает любящим супругам.

«Желаю Вам, Ксения, дочку родить. И после моих пожеланий у вас получится!» — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак вместе с новым мужем предпочитают единый стиль в одежде.

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