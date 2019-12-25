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НАТО отрепетирует наступление на Россию

, 7:57 Эфирная новость 43

В рамках учений «Защитники Европы 2020» Альянс перебросит на европейский континент рекордное число американских военных.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpl. Brennon Taylor; 5-tv.ru

НАТО собирается отрепетировать нападение на Россию. Об этом пишут немецкие СМИ. В ходе учений «Защитники Европы 2020» на европейский континент перебросят рекордное число американских военных. Сначала они окажутся на западе, а затем перебазируются в Польшу и Прибалтику, то есть прямо к российской границе.

Таким образом Североатлантический альянс отработает продвижение войск в сторону России. Ранее о новой антироссийской стратегии НАТО заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу. О возросшей активности самолетов Альянса сообщали и в Балтийском флоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генштабе РФ заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту.

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