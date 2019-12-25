«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты

Блогер под ником Холи-Дейз Кофи опубликовала в Instagram необычное поздравление для своих подписчиков. «Австралийская Кардашьян» разместила в соцсети фотографии в необычном образе и оставила фанатам предпраздничное послание. Для фотосессии модель облачилась в откровенный топ, красное бикини и колпачок Санта Клауса.

«Счастливого Рождества!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Вместе с «австралийской Кардашьян» на праздничных фотографиях позировали сексуальные подружки звезды. Несколько пышнотелых загорелых красавиц буквально «взорвали» соцсеть.

Поклонники блогера хвалили девушек-моделей за раскрепощенность и идеальные сексуальные формы. Подписчики высоко оценили рождественское поздравление манекенщицы — за несколько часов пост набрал более 20 тысяч лайков.

«Женщина, вы все становитесь красивее и горячее!»

«Восхитительная!»

«Груди такие большие и тяжелые»;

«Вы горячие, сестренки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило пользователей.