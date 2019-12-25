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Проезд поезда по Крымскому мосту сняли на видео из кабины машиниста

, 12:37 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 56

Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь проехал по Крымскому мосту. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, снятое из кабины машиниста.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь проехал по Крымскому мосту. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, снятое из кабины машиниста.

На кадрах запечатлен момент движения поезда под аркой Крымского моста. Подъезжая к ней, машинист нажал на гудок. То же самое он сделал, когда выезжал из-под арки. В ролике также можно увидеть подсветку Крымского моста в цветах российского флага.

Первый пассажирский поезд в Крым проехал по мосту через Керченский пролив ночью 25 декабря — 19 километров пути заняли у него около 20 минут. В Севастополь состав прибыл в девять утра по московскому времени.

Как сообщал 5-tv.ru, прибытие первого поезда из Петербурга в Крым сняли с высоты птичьего полета. Кадры с подъезжающим к вокзалу составом были сняты коптером.

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