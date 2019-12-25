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Четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти

, 12:54 | Нюра Незванова 29

Шестиклассники рассказали, что почувствовали себя плохо после того, как угостились конфетами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Четверых шестиклассников госпитализировали с отравлением матадоном. Об этом сообщил источник телеканала 78.ru.

Инцидент произошел в одной из школ в деревне Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти.

На недомогание во время занятий пожаловались сначала девять человек, все они учатся в одном классе. Сотрудник медкабинета незамедлительно вызвала скорую.

По словам детей, они почувствовали себя плохо после того, как отведали конфет, которыми их угостил одноклассник. В настоящий момент сладости проверяют эксперты.

Также обстоятельства произошедшего выясняют в прокуратуре и Роспортебнадзоре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двенадцать детей, приехавших на соревнования, отравились в Москве.

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