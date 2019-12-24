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Двенадцать детей, приехавших на соревнования, отравились в Москве

, 23:36 | Марина Неруцких Срочная новость 141

Подростки прибыли в столицу для участия в соревнованиях по робототехнике.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Двенадцать детей, приехавших на соревнования по робототехнике, отравились в Москве. Как сообщает РИА Новости, дети почувствовали недомогание в своем отеле Red Brick. Причина отравления пока не известна.

«Они сюда приехали на какие-то соревнования. Их человек 11-12, массовое отравление. Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали скорую», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, дети могли съесть что-то некачественное в столовой, либо во время дневной прогулки по столице.

Всем пострадавшим примерно 15-17 лет. Ребята прибыли в Москву из Ярославля.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время около гостиницы находится шесть машин «скорой помощи», решается вопрос, в какую больницу будут отправлять заболевших детей.

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