Двенадцать детей, приехавших на соревнования, отравились в Москве

Двенадцать детей, приехавших на соревнования по робототехнике, отравились в Москве. Как сообщает РИА Новости, дети почувствовали недомогание в своем отеле Red Brick. Причина отравления пока не известна.

«Они сюда приехали на какие-то соревнования. Их человек 11-12, массовое отравление. Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали скорую», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, дети могли съесть что-то некачественное в столовой, либо во время дневной прогулки по столице.

Всем пострадавшим примерно 15-17 лет. Ребята прибыли в Москву из Ярославля.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время около гостиницы находится шесть машин «скорой помощи», решается вопрос, в какую больницу будут отправлять заболевших детей.