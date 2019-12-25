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«Живу как большая часть мамочек»: Решетова пожаловалась на трудности материнства

, 13:34 | Валентин Черников Фото 346

Возлюбленная Тимати рассказала, как совмещает домашние дела и уход за грудным ребенком.

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О трудностях материнства рассказала избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова. Мама двухмесячного Ратмира опубликовала в Instagram пост с фотографией. На ней она стоит с малышом на руках и патчами под глазами. Так молодая родительница показала, как ей удается совмещать уход за собой и грудным ребенком.

«Бывает, я успеваю одновременно и прибраться и подгузник поменять и на стол накрыть и масочку на лицо наложить. В общем, иногда живу как большая часть мамочек в стране. Так что я вас понимаю. Не так легко, когда на руках грудной ребенок, а надо еще кучу рабочих вопросов решать: мужа накормить и про себя любимую не забыть», — написала под снимком Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Блогер заявила, что не собирается «строить из себя мать-героиню»: у нее есть помощники и в материнстве, и в домашнем хозяйстве. При этом Анастасия старается чаще оставаться одной с наследником. Моменты единения с ребенком она считает самыми важными.

В комментариях поклонники поддержали молодую маму и сказали, что Ратмиру с ней повезло.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнародовано фото невесты Тимати в компании другого.

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