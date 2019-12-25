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  4. Акция против творчества Сергея Шнурова прошла в Петербурге

Акция против творчества Сергея Шнурова прошла в Петербурге

, 18:33 | Сергей Зеленский Видео 42

Участники протеста, вероятно, без спроса, использовали фото деда лидера группировки «Ленинград».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Акция против творчества лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова прошла в центре Северной столицы возле Казанского собора.

Участники надели на себя футболки с надписями: «Мой внук нравственно развращает Россию, а я буду ее укреплять», а также фотографией деда лидера группы — Павла Шнурова, героя Великой Отечественной войны.

Дед популярного музыканта погиб в 1942 году на «Дороге жизни».

По мнению активистов, в российском обществе последние несколько десятилетий наблюдается деградация, люди теряют великодушие, стыд, доброжелательность к ближнему, и стали потребителями. Противники Шнурова раздавали прохожим листовки с соответствующим содержанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров вошел в состав Совета по культуре российско-китайского комитета дружбы.

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Акция против творчества Сергея Шнурова прошла в Петербурге

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