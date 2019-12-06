Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Музыкант Сергей Шнуров стал членом совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Фронтмен группы «Ленинград» пообещал сделать все, чтобы популяризовать современное китайское искусство. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обладаем детальными познаниями о продукции Голливуда, но о современном искусстве Китая знаем в десятки раз меньше. Совершенно незаслуженно, и я постараюсь хоть в какой-то мере это исправить», — заявил певец.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития был создан в 1997 году. Целью неправительственной организации является налаживание дипломатических отношений и взаимного сотрудничества в различных сферах России и Китайской народной республики. В 2017 году совет по культуре в комитете возглавил российский режиссер Федор Бондарчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным».