Еще одна страница в истории России: по Крымскому мосту прошел первый поезд

Этим вечером из Севастополя поезд «Таврия», который открыл железнодорожное сообщение с Крымом, уже отправился в обратный путь — на Петербург. Стоянка была ровно шесть с половиной часов. Как посетовали проводники — погулять по Севастополю толком не получилось. Ну ничего, не в последний раз.

На данный момент «Таврия» второй раз за день проехала по Крымскому мосту и вот-вот под Таманью встретится с идущим навстречу первым поездом в Крым из Москвы.

В планах к лету добавить еще девять маршрутов, в том числе из Новосибирска, Казани, Мурманска. А также запустить грузовые составы. В Крыму ждут, что с железной дорогой цены на полуострове, например, на промтовары, снизятся, а туристов прибавится процентов на 20. Ведь в Крыму их очень ждут, как лично убедился Максим Облендер.

Вот он первый шаг первого пассажира «Таврии» на крымскую землю. И вы посмотрите сколько людей нас встречает. С музыкой, песнями, оркестром.



Из дождливого Петербурга, сюда, где плюс пятнадцать градусов, за 43,5 часа.

На этом перроне будто нет ни времени, ни расстояний, ни границ. Каждого встречают как родного и удовольствием вспоминают дорогу.

Семья Бардовских — крымские трэвел-блогеры — ехали вместе с нами. Домой. Маленькая Мия впервые в поезде и, как и все малыши на борту «Таврии», путешествует бесплатно.

«Отлично все — спит хорошо, кушает хорошо, настроение отличное, — все нравится», — говорит Алена Бардовских.

Тем более, если по соседству едет Дед Мороз!

На каждой станции легендарный поезд № 7 встречали и провожали флажками, танцами и караваем. В самих вагонах всю дорогу с удовольствием пели хором.

Николай поехал в Крым к другу на праздник и гармошку захватил. А пригодилась она гораздо раньше.

«Крым — это самое теплое место России теперь становится. Надо ехать туда, надо там быть, надо там находиться в гуще событий. Вот гуща событий как раз — поезд „Таврия“ № 7 „Санкт-Петербург — Севастополь“», — уверен пассажир поезда Николай Горбачев.

В Севастополе Александр Петрович Попов бывал много раз. Впервые в 44-м году. Танковый взвод, которым он командовал, освобождал город от фашистских захватчиков. Сейчас Александру Петровичу — 98, но он решился на поездку, несмотря на возраст и рекомендации врачей. В руках ветерана подарок для крымчан — альбом-история 85-го Севастопольского отдельного танкового полка.

«Реально Сапун-гора. Как она выглядела во время боя, когда штурмовали ее», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов.

Билеты на «Таврию» раскупили моментально. Некоторые покупали места в поезде специально, чтобы проехать финальную часть пути от Тамани до Севастополя.

«Это как полет Гагарина, наверное. Как первый пуск ракеты с человеком. Вот такие впечатления», — говорит пассажир поезда Валерий Ивахненко.

В Тамани поезд застал дождь. «Хорошая примета», — улыбались проводницы. Впереди — историческая и самая зрелищная часть маршрута. А в видеоблоге Алены появляется еще одна запись.

И, конечно, в два часа ночи в вагонах никто не спал. Все ближе и ближе силуэт рекордсмена — 19-километрового Крымского моста.

Планшеты, смартфоны, — все камеры сейчас направлены на Крымский мост и на его подсветку в виде триколора. Мы летим на высоте в несколько десятков метров над водой. Вот она — история.

Кадры, которые будут пересматривать. Которые соберут тысячи лайков, а главное — станут страницей истории.

Кот Мостик — талисман моста — смотрит на несущуюся «Таврию». Даже наши иностранные коллеги в этот момент, от восторга переходят на русский.

Спустя пять лет проложен еще один новый маршрут, стальной нитью связавший Россию и Крым.

Перрон завален цветами и подарками. Кажется, этот поезд ждал весь полуостров. И в первых рядах встречающих, конечно, родители семьи Бардовских. И так символично на перроне звучат слова вальса: «Мы вернулись домой в Севастополь родной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фейковая украинская прокуратура завела дело из-за проезда «Таврии» по Крымскому мосту.