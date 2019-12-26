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Фейковая украинская прокуратура завела дело из-за проезда «Таврии» по Крымскому мосту

, 1:25 | Сергей Зеленский Видео 35

Первый пассажирский состав из Петербурга прибыл в Севастополь утром 25 декабря.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за поезда «Таврия», который прибыл из Петербурга в Крым по Керченскому мосту. Согласно законодательству Незалежной, по статье о «незаконной переправке лиц через государственную границу» некий злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы, пишет Дни.ру.

Однако остается неясным, кого прокуратура несуществующей автономной республики Крым намерена привлекать к ответственности, и, главное, как. Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях.

«Вспомнилась аллегория: первые секунды, когда вагон трогается, не понимаешь, кто поехал — ты или перрон. Так вот, с „кукушкой“ на Украине то же самое», — иронизирует один из них.

«Фейковая украинская прокуратура завела фейковое уголовное дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту. Интересно, в Киеве действительно верят в то, что кому-то не плевать на такие выходки?» — отметил другой.

«Хотелось бы увидеть расписание ж/д вокзала в Севастополе. Это ж сколько уголовных дел в день? А в год? Аж дух захватывает», — добавил третий.

Поезд из Петербурга прибыл в Севастополь утром 25 декабря. С Московского вокзала он отправился 23 декабря в 14:00, а ночью 25 декабря, между 02:10 и 02:40, проехал по Крымскому мосту.

Сам запуск железнодорожной части моста прошел 23 декабря. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, проследовавший на поезде из Керчи до Тамани.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прибытия первого поезда «Таврия» из Петербурга в Крым с высоты птичьего полета.

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