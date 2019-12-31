Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Ноябрь традиционно считается одним из самых мрачных месяцев в году. Пестрая осенняя листва давно опала и истлела, а новогодний сезон еще не начался. Кажется, это время года вовсе не предназначено для светлых переживаний. Однако астрологи отмечают в ноябре два ярких астрономических события.

Первое случится 10 ноября, когда Венера вступит в оппозицию с Марсом. Сочетание этих планет обещает отразиться абсолютно на всех знаках зодиака. Особенно возрастет импульсивность и обидчивость мужской половины населения. Женщинам следует учитывать, что за всей мужественностью их половин скрывается повышенная за счет положения планет ранимость.

Прекрасная половина также ощутит на себе влияние противоборствующих небесных тел. Женщины станут более страстными, однако всякая нанесенная в этот период обида надолго останется в их памяти.

Впрочем, уже 13 ноября общественные настроения изменятся к лучшему. Начавшееся соединение Юпитер — Плутон восстановит сожженные в прошлую декаду мосты. Многие в этот промежуток времени придут к согласию не только с окружающими, но и с самим собой. Произойдет это благодаря сочетанию Юпитера и Плутона, чьи энергии не только сильно отличаются, но и дополняют друг друга.

Светлый и великодушный Юпитер, который также является самой крупной планетой Солнечной системы, балансирует темную и холодную сущность карликового Плутона. Впрочем, такое положение планет придется по вкусу далеко не всем знакам зодиака.

5-tv.ru решил разобраться, как ноябрьские астрономические явления повлияют на знаки зодиака: кому повезет больше, а кому предстоит переосмыслить ценности.

♈ Гороскоп для Овна на ноябрь 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Первая декада ноября пройдет для Овнов ни шатко ни валко. Первенец зодиака рискует подхватить сезонное недомогание. Начало ноября, судя по гороскопу, остудит Овна. Однако уже 10-го числа дела у него пойдут на поправку. Причина тому — оппозиция Венеры к Марсу. Последний был и остается планетой-управителем Овна. На ноябрьской сцене астрономических событий он отыграет одну из главных ролей.

Гороскоп показывает, что оппозиция Венеры к Марсу сделает из Овнов страстную натуру. Звезды предсказывают ему успех среди противоположного пола. Впрочем, кроме взлетов, Овнов ожидают и падения. В ноябре 2020 года чаще остального они будут проявляться в любовной сфере. Главной проблемой станет возросшая ранимость пионера зодиакального круга. Впрочем, гороскоп говорит, что вторая половина месяца пройдет для Овна куда лучшим образом.

Предупреждение для Овна

Судя по гороскопу, ноябрь для Овнов выдастся на редкость неоднозначным месяцем. Сначала придет сезонный упадок сил, противостоять которому не сможет даже огненный Овен. За ними последует оппозиция Венеры и Марса, которая привнесет в его жизнь страстей и переживаний, но далеко не всегда они окажутся светлыми. Лучше всего для Овна пройдет вторая половина месяца. Особенно отчетливо Овен ощутит перемены после 13 ноября, когда Юпитер соединится с Плутоном.

Астрологи говорят, что в этот период Овны смогут восстановить личную жизнь, найти общий язык с начальством и коллегами на работе. Однако самое главное, что несет в себе такое положение планет — это улаживание внутренних конфликтов. Первый знак зодиака научится лучше понимать себя. Вместе с тем, как показывает гороскоп, исчезнут напрасные тревоги и волнения.

♉ Гороскоп для Тельца на ноябрь 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Ноябрь для Тельцов выдастся благоприятным периодом. Начнется все 10 ноября, когда Венера вступит в оппозицию с Марсом. Такое положение планет повысит накал страстей в обществе. Однако у Тельца это будут исключительно светлые эмоции. Вместо битья посуды в ссоре — страстное воссоединение.

Судя по гороскопу, Телец в этом месяце может рассчитывать на расположение к нему планет, потому что вторая половина ноября для него пройдет аналогично, то есть лучшим образом.

После оппозиционных Венеры и Марса грядет соединение Юпитера и Плутона — двух совершенно разных небесных тел. Древние греки почитали Юпитера как Бога света, в то время как Плутону отводилась роль повелителя загробного мира. Сочетание двух столь разных энергий приведет к важным переменам в обществе. Гороскоп предсказывает, что чаще всего это будут приятные открытия с последующим облегчением ситуации.

Предупреждение для Тельцов

Тельцам во вторую декаду месяца не стоит предпринимать активных действий. Сейчас то самое время, когда от мирного следования течению в разы больше пользы, чем от решительных маневров. Гороскоп показывает, что Тельцам в этот период свойственна леность на пару с миролюбием.

Звезды говорят, что самое важно сейчас — это поиск гармонии с самим собой. Проделывать это лучше в тишине и покое. Активный отдых и резкие действия в это время не приветствуются.

♊ Гороскоп для Близнецов на ноябрь 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Ноябрь для Близнецов выдастся неоднозначным. Вина тому — положение планет. 10 ноября Венера вступит в оппозицию с Марсом. Это повлечет возрастание эмоционального накала в обществе. Огненным знакам опасаться нечего, а вот воздушных Близнецов такое положение дел выбьет колеи. Привыкшие к благоразумию и точности во всем, они, как показывает гороскоп, с трудом переживут оппозицию Венеры и Марса. Слишком многим они понадобятся, к ним предъявят серьезные требования. Не всегда третий знак зодиака сможет соответствовать заявленным нормам.

Гороскоп показывает, что ситуация прояснится ближе к 13 ноября. В этот день произойдет соединение Юпитера с Плутоном. Взаимодействие столь отличающихся друг от друга небесных тел подарит знакам долгожданную гармонию. Экстраверт Юпитер дополнит собой маленького интроверта Плутона. Как и многие другие знаки, Близнецы от такого положения дел только выиграют. В кои-то веки придется к месту их собственная двойственность.

Предупреждение для Близнецов

Судя по гороскопу, вторая половина месяца для Близнецов окажется наиболее продуктивна. В этот промежуток времени всезнайка гороскопа получит шанс проявить свои таланты в обществе. Вас ожидают новые интересные знакомства, заманчивые предложения по работе и возможность оказаться в нужное время в нужном месте.

Гороскоп призывает Близнецов не отчаиваться, если в начале месяца дела пойдут плохо. Вторая декада обещает разнообразить их жизнь. Второму знаку достаточно не опускать руки в наиболее сложные промежутки времени, чтобы продолжить задуманное, а не бросать на половине.

♋ Гороскоп для Рака на ноябрь 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Ноябрь выдастся для Раков месяцем, когда нужно заявить о себе. Традиционно пятящийся назад домосед зодиакального круга привык жить по-тихому — без прицела на великие амбиции. Гороскоп показывает, что конец весны раскроет Раков с совершенно новой стороны, о которой они сами могут даже не подозревать.

Согласно астрономическому прогнозу, 10 ноября Венера вступит в оппозицию к Марсу. Раки влияние этого сочетания особенно сильно ощутят в сфере личных отношений. Гороскоп показывает, что в этот промежуток времени они откроют в себе новую ипостась.

Женщины станут куда более искушенными в любви, а мужчины начнут чаще рисковать во имя возлюбленных. Гороскоп показывает, что подобные перемены в поведении Раков в момент оппозиции Венеры к Марсу — естественный ход событий. Страсти утихнут ближе к 13-му числу, когда Юпитер вступит в соединение с Плутоном.

Предупреждение для Раков

Ощутившим свободу действий в первой половине месяца Ракам будет сложнее утихомириться с началом соединения Юпитера с Плутоном. Положение небесных тел все же вынудит Рака сбавить обороты. Гороскоп рекомендует вам спокойно принять новую действительность. Кроме того, вторая половина ноября принесет в жизнь Рака долгожданную степенность, с которой так нехотя они расставались в период оппозиционных Венеры с Марсом.

Гороскоп предсказывает, что Ракам следует относиться к переменам по-философски. В противном случае нервотрепки не избежать.

♌ Гороскоп для Льва на ноябрь 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Ноябрь обещает стать для Львов непростым месяцем. С первыми неприятностями прима зодиака столкнется уже 10 ноября. В этот день начнется оппозиция Венеры и Марса. Такое положение планет сделает Львов капризнее, чем обычно. Его огненной натуре, судя по гороскопу, станет не хватать уделенного ей внимания, жидкими покажутся аплодисменты на последнем выступлении, а на работе его и вовсе не премируют.

Гороскоп показывает, что период прозябания в безвестности для Львов продлится недолго. Уже 13-го числа начнется соединение Юпитера с Плутоном. Светлая энергия самой крупной планеты Солнечной системы сбалансирует темную натуру тихого Плутона. На Львов это астрономическое явление повлияет лучшим образом. Сойдут на нет нервозность и сомнения в собственной значимости, что пришли на фоне оппозиции Венеры к Марсу. Их место займет уверенность и довольствование собой.

Предупреждение для Льва

Гороскоп показывает, что в ноябре состоятельность Львов в некоторых аспектах жизни окажется под вопросом. Близкие люди в этот период припомнят им обиды, в вашу жизнь вернутся люди из прошлого. Звезды говорят, что главный урок, который Львам предстоит вынести в ноябре — это понимание чужих мотивов. Если пятому знаку удастся стать более чутким и понимающим, то последующие месяцы наполнятся для него новыми смыслами.

♍ Гороскоп для Девы на ноябрь 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Ноябрь Деве придется по душе. Ее земная натура спокойно воспримет как Венеру в оппозиции к Марсу 10-го числа, так и соединение Юпитера и Плутона 13-го. Гороскоп показывает, что шестому знаку зодиака лучше всех удастся отыскать баланс в переходный период.

Оппозиция Венеры и Марса сдобрит личную жизнь Дев перчинкой. Звезды говорят, что отличнице зодиакального круга в этот период стоит быть готовой к приятным сюрпризам. А также ко всякого рода знакам внимания со стороны противоположного пола.

Своего пика ситуация, как показывает гороскоп, достигнет 13 ноября, одновременно с началом соединения Юпитера и Плутона. Судя по гороскопу, Девам в этот промежуток времени может сильно свести. Светит вам интересное знакомство или повышение по службе — станет известно в будущем.

Предупреждение для Девы

Ноябрь расслабит Деву. Быстро привыкший к хорошему шестой знак зодиака рискует потеряться в не столь приветливом будущем. Гороскоп призывает не давать слабину в благополучном ноябре, чтобы быть во всеоружии в момент прихода последнего месяца года.

Что касается второй половины ноября, то у Дев хватит времени и сил не только на личную жизнь и работу. Звезды предсказывают им появление новых увлечений: не только в контексте личных отношений, но и хобби.

♎ Гороскоп для Весов на ноябрь 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Весов по обыкновению считают главным арбитром зодиакального круга. Таким людям свойственно врожденное чувство меры и справедливости. Впрочем, в биографии этого знака встречаются эпизоды, когда чаша весов перевешивала другую. В ноябре 2020 года, предсказывает гороскоп, подобные ситуации рискуют проявиться вновь.

Гороскоп показывает, что 10 ноября начнется кризисный период в жизни Весов. В этот день Венера вступит в оппозицию с Марсом. Весы, как и многие другие знаки, ощутят в себе возросшую страсть. Будет она направлена на какого-то определенного человека или Весы отдадутся изучению какой-то научной дисциплины — мы узнаем в ноябре. Совершенно точно можно сказать только одно: седьмой знак в первую декаду месяца переживет целый букет приятных эмоций. Грядущее соединение Юпитера с Плутоном, запланированное на 13-е число, окажет на жизнь Весов исключительно положительное влияние.

Предупреждение для Весов

Ноябрь, как показывает гороскоп, несет Весам больше позитивных моментов, чем неприятного опыта. В какой-то момент седьмой знак рискует даже заскучать. Однако год еще не закончен, а потому особенно амбициозно настроенным представителям созвездия лучше порадоваться спокойной полосе в жизни.

Судя по гороскопу, у Весов еще появится возможность проявить свои таланты там, где у многих давно опустились бы руки. В конце концов, ноябрь — это не последний месяц в году. После него следует 31 день, среди которых совершенно точно будет место для подвига.

♏ Гороскоп для Скорпиона на ноябрь 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Для Скорпиона ноябрь — сложная пора. По обыкновению тихий в этом месяце он проявит сильную волю. Судя по гороскопу, конфликты поджидают Скорпионов как на работе, так и дома. Поспешим вас успокоить: у вас будет шанс смягчить обстановку в конце осени.

Конфликты в жизни тихони зодиака в этот период появятся на фоне непростого положения планет. Известно, что 10 ноября Венера войдет в оппозицию с Марсом. Это скажется на сфере эмоций многих знаков. Скорпиону в этот день не стоит ввязываться в споры, а конфликтны важно спустить на тормоза. Гороскоп показывает, что дела, начатые в этот промежуток времени, успехом не кончатся. Впрочем, уже к 13 ноября ситуация обещает улучшиться.

Судя по гороскопу, на Скорпионов особенно сильно повлияет соединение Юпитера с их планетой-управителем Плутоном. Будучи столь отличными друг от друга, пребывая в соединении, они не станут конфликтовать, а, наоборот, дополнят друг друга. Нелюдим зодиакального круга рискует не поддаться воздействую экстраверта Юпитера. Однако гороскоп призывает отдаться его влиянию. Это сотрудничество восполнит ваши ресурсы и зарядит новой энергией.

Предупреждение для Скорпиона

Судя по гороскопу, у Скорпиона есть шанс прожить последний осенний месяц в спокойствии. Звезды говорят, что для нахождения баланса и гармонии вам достаточно стать менее подозрительной личностью. Этот период принесет не мало хлопот, но среди них явно не встретится проблемы, с которой вы не в состоянии были бы справиться.

Звезды призывают Скорпионов открыться новому опыту, но и о собственной чести не забывать. Проявляйте волю там, где это потребуется. Но и о человеческих радостях тоже не забывайте. В противном случае, как предсказывает гороскоп, есть риск зачерстветь и выбиться из общества совсем.

♐ Гороскоп для Стрельца на ноябрь 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Ноябрь для Стрельцов окажется скорее благоприятным периодом. Гороскоп показывает, что первая половина месяца чревата упадком сил и сезонными заболеваниями. Главному оптимисту зодиакального круга следует внимательнее подбирать верхнюю одежду. По приходу в магазин не скупитесь на новые теплые вещи.

Звезды показывают, что ухудшение здоровья у Стрельца произойдет по вине оппозиции Венеры к Марсу. Явление намечается на 10 ноября. А еще в этот период у девятого знака есть риск потерять позиции как на работе, так и в личной жизни. Влияние оппозиционной Венеры, судя по гороскопу, худшим образом скажется на свободолюбивом кентавре.

Ситуация стабилизируется ближе к 13 ноября, когда в силу вступит соединение Юпитера и Плутона. Такое положение небесных тел закрепит позиции Стрельца в обществе и позволит выбраться из пучины лени и самокопания.

Предупреждение для Стрельца

В ноябре Стрелец столкнется с неуверенностью в самом себе. Привыкший решать все самостоятельно, девятый знак тяжело воспримет влияние Венеры — планеты, которая отвечает не за любовь к себе, но за любовь к другому. Гороскоп показывает, что у кентавра есть шанс на продуктивный ноябрь. Для этого ему достаточно стать чуть более ориентированным на нужды близких людей.

♑ Гороскоп для Козерога на ноябрь 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Ноябрь готовит для Козерога целую палитру новых эмоций. Гороскоп показывает, что пришедшаяся на 13 ноября оппозиция Венеры к Марсу пробудит в Козероге редкие для него эмоции. По обыкновению скупой на чувства десятый знак зодиака в этот период станет более импульсивным. Ранее соревновавшийся разве за должность повыше, нынешний он вступит в борьбу за сердце понравившегося человека. Впрочем, уже к 13-му числу страсти угаснут. На место оппозиции Венеры к Марсу придет куда более мирное соединение Юпитера и Плутона.

Судя по гороскопу, вторая половина месяца пройдет для Козерога спокойнее, чем первая. В этот промежуток времени, благодаря энергетике Юпитера и Плутона, труженик зодиака сбросит с себя груз ожиданий других людей. Вскоре он займется тем, о чем давно мечтал. Добродушный Юпитер прольет свет в закрома души Козерога. В этом ему поможет маленький Плутон, отвечающий за все неизвестное, тайное, скрытое.

Предупреждение для Козерога

Гороскоп показывает, что ноябрь может стать для главного трудоголика зодиака одним из самых продуктивных месяцев. В этот промежуток времени его ожидают инсайты и откровения. Не все из них приведут к созданию формулы, которая изменит мир. Однако многие его ноябрьские идеи имеют шанс получить развитие в будущем.

Звезды призывают вас не тушеваться в этот промежуток времени. Декабрь не за горами. Нет смысла откладывать на 2021 год то, что вы можете сделать в 2020-м. Гороскоп настаивает: смело идите вперед и чаще слушайтесь интуиции. А вот советы и критику следует принимать порционно. Главное не переешьте.

♒ Гороскоп для Водолея на ноябрь 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Ноябрь для Водолеев, судя по гороскопу, выдастся непростым периодом. Сначала он подпадет под воздействие оппозиции Венеры к Юпитеру: в этот период главный индивидуалист зодиака переживет перепады настроения и неуверенность в себе. Сомнениям подвергнутся и его моральные ценности. Закончится все экзистенциональным кризисом.

Впрочем, совсем скоро у Водолея появится шанс наверстать упущенное. Такая возможность предоставится уже 13 ноября, когда Юпитер войдет в соединение с Плутоном. Совместное влияние этих небесных тел ознаменует окончание скитаний знака.

Вторая декада месяца лучшим образом подойдет для важных решений и действий. Этот период пройдет в эпоху царствования Юпитера и Плутона. Гороскоп показывает, что светлый и теплый Юпитер осветит потаенные уголки вашей души, о которых маленькому, но мудрому Плутону известно буквально все. Водолеям в этот период полезно вспомнить о своих самых сокровенных мечтах. Сейчас идеальное время для их претворения в жизнь!

Предупреждение для Водолея

Положение дел в ноябре для Водолея во многом зависит от него самого. Звезды рекомендуют предпоследнему знаку зодиака отвлечься от рутины и посвятить себя тому, что действительно интересно. Гороскоп показывает, что ноябрь может стать последним относительно спокойным месяцем в уходящем году для Водолеев. Декабрь пройдет в сдаче хвостов и подведении итогов.

Гороскоп показывает, что ноябрь может стать для Водолеев формирующим периодом. Всякое дело, что вы начнете в этом месяце, выльется во что-то грандиозное потом. Однако одного желания недостаточно. Дерзайте!

♊ Гороскоп для Рыб на ноябрь 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Рыбы — большой ребенок зодиака. Свойственная им непосредственность проявляется даже при решении особо серьезных дел. Это качество позволяет последнему знаку зодиака выходить победителем из тех ситуаций, которые с таким трудом даются собратьям по гороскопу.

Звезды говорят, что гибкость Рыб несколько смягчит влияние планет на них в этом месяце. Оппозиция Венеры к Марсу, которая намечается на 10-е число, не вызовет у Рыб резких перепадов настроения, как это уготовано остальным водным знакам. Вместо этого, внутри главного ребенка зодиакального круга пробудятся более зрелые и серьезные чувства. У мужчин-Рыб гороскоп прогнозирует повышение либидо. Женщины-Рыбы в этот период окажутся особенно удачливы в личных отношениях.

Гороскоп показывает, что на фоне соединения Юпитера с Плутоном, которое случится 13-го числа, у Рыб улучшатся ораторские и лидерские качества. В этот промежуток времени рекомендуется завести новые знакомства, друзей и вообще почаще выбираться в люди. Остаток месяца Рыбы проведут в гармонии с собой и окружающими.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп предсказывает последнему знаку зодиака продуктивный ноябрь. Однако сами Рыбы могут не успеть воспользоваться положением планет. Рыбы — водный знак. Им свойственна саморефлексия. Зачастую она становится причиной неудач главного непоседы зодиакального круга. Впрочем, гороскоп показывает, что в будущем у него появится возможность проработать слабые стороны.

В ноябре Рыбам, как показывает гороскоп, предоставится огромное количество шансов, чтобы поднатореть в ораторском искусстве и позитивном мышлении. Однако главная задача знака в том, чтобы перестать мыслить негативно.

Прошлое не зря называют прошлым! Оно прошло, а вам, как и остальным людям, жить предстоит в будущем. Цепляйтесь за появляющиеся перед вами возможности, не откладывая на завтра то, что вполне можно сделать сегодня.

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