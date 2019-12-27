Каким будет iPhone 2020 года? Предсказания экспертов о дизайне и цене

С появлением первого iPhone перемены произошли не только в сфере мобильных технологий, но и в обществе в целом. До появления первого «яблочного» телефона девушки в качестве подарка мечтали о зимней шубе, ювелирном изделии или туалетной воде от модного дома. В 2008-м все изменилось: первый iPhone желали все. Начиная с предпринимателей, до этого ходивших с Vertu, и заканчивая детьми.

Первый iPhone имел прорывной, в отличие от других мобильных телефонов того времени, дизайн. Самое интересное (читай инновационное) в продукте из города Купертино заключалось в сенсорном экране. Согласно корпоративной легенде, Стив Джобс решил, что тогдашний мобильник перегружен грудой ненужных вещей: по мнению визионера, кнопок было слишком много. Так появился первый мобильный телефон от компании Apple, у которого было всего несколько кнопок, а клавиатура встроена в сенсорный экран устройства. Гаджет имел невероятный успех.

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Сегодня новый iPhone появляется ежегодно, телефоны традиционно представляют в сентябре. Для всякого любителя гаджетов этот день сродни Новому году: новинки компании из Купертино будоражат не меньше, чем рождественские подарки и каникулы. Слухи и прогнозы о будущем iPhone возникают задолго до презентации. Традиционно свои прогнозы на тему того, каким будет новый iPhone, выдвигают техножурналисты и эксперты отрасли.

В 2020 году выйдет очередной смартфон от Apple. 5-tv.ru собрал наиболее интересные теории и предложения о новой модели самого модного телефона в мире.

Дата выхода iPhone 2020

Главная презентация продукции Apple традиционно происходит в сентябре. Однако Минг-Чи Куо, признанный эксперт и прогнозист деятельности купертинской компании, предполагает, что в 2020 году Apple дважды порадует своих адептов новинками. В первый раз это случится в марте, когда компания представит новый iPhone SE, который получит название SE2. Это будет добротный бюджетный вариант более дорогой модели яблочного устройства.

А вот самая ожидаемая новинка, по мнению аналитика, выйдет во второй половине года. Предполагается, что премьера iPhone 2020 произойдет в сентябре. Велика вероятность, что компания отведет свежей линейке мобильных телефонов место после всех новинок, сказав перед этим знаменитое one more thing. Этим словосочетанием представители Apple со сцены обычно предваряют наиболее революционные устройства в рамках презентации.

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Несмотря на звание Минг-Чи Куо как главного прогнозиста деятельности компании Apple, даже ему свойственно ошибаться. К примеру, до сих пор не сбылся его прогноз о появлении в Apple TV анализа телодвижений. По мнению тайваньского аналитика, эта функция должна была вытеснить такой архаизм как телевизионный пульт. В то же время он предсказал материал корпуса iPhone 6S, который ранее использовался в авиакосмической отрасли.

Каким будет iPhone 2020

Новый мобильный флагман от Apple займет 12-е место в модельном ряде. При этом пользователи соцсетей пока что называют его просто iPhone 2020. Сложно предугадать, каким образом новый продукт окрестит отдел маркетинга Apple.

Дело в том, что компания уже играла с порядковыми номерами своих продуктов. К примеру, перед iPhone 11 был представлен iPhone X, который читается как iPhone Ten (Десять. — Прим. ред.), однако его порядковый номер пишется римскими цифрами, а не арабскими. Существует вероятность, что и этот телефон от яблочников аналогично с iPhone X будет «переосмыслен».

И все же одним из самых главных вопросов является дизайн новинки. Сеть полнится рендерами iPhone 2020, однако каждый новый противоречит предыдущему.

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Со слов Минг-Чи Куо, iPhone 2020 станет преемником iPhone 4 — культового продукта Apple. Внешний вид четвертой серии создал не абы кто, но Джонатан Айв — главный директор по дизайну Apple (Сегодня у Джоната Айва своя компания по дизайну, первым клиентом которой стала Apple. — Прим. ред.). Он начинал как рядовой сотрудник еще при Джобсе.

iPhone 2020: прогнозы

Мин-Чи Куо придерживается мнения, что у iPhone 2020 будут рубленые грани и скругленные углы. Новинка не станет во всем повторять iPhone 4. Единственное, что iPhone 2020 может перенять от старичка — это дизайн металлического каркаса. Все-таки iPhone 4 до сих пор считается самым красивым устройством за всю историю компании.

Второй прогноз — это рубленые грани. Такое решение отчасти противоречит идее о том, что iPhone 2020 будет похож на представителя четвертой серии, однако полностью его отметать, как считает эксперт, не стоит.

Рано сбрасывать со счетов и появление еще одной камеры у iPhone 2020. Также на месте останется и выемка в дисплее, предназначенная для системы распознавания лиц. В iPhone 2020 она может стать меньше, но точно не исчезнет.

Не меньше внимания в 2020 году достанется экранам устройств. По мнению экспертов, часть модельного ряда iPhone 2020 будет работать на органических светодиодах (OLED) (сейчас технология используется в iPhone XS и iPhone XS Max). Кроме того, прогнозируется появление в iPhone 2020 функции виртуальной реальности и 3D-камеры.

www.globallookpress.com / Miquel Llop

Согласно Мин-Чи Куо, Apple в 2020 году представит больше новинок, чем обычно. Важно отметить, что связано это не только с присутствием среди продукции компании как флагманских моделей, так и бюджетных устройств. На носу выход 5G в массы. Велика вероятность, что «яблочники» представят мобильные устройства как с поддержкой сотовой связи пятого поколения.

Предполагается, что среди новинок окажется самый крупный iPhone за всю историю компании. Диагональ его дисплея составит 6,7 дюйма. Бюджетные варианты сохранят экран в 6,1 и 5,4 дюйма.

Цена на iPhone 2020

Даже при наличии бюджетных iPhone, россиянам на доступность новинок от компании из Купертино рассчитывать не приходится. Одну лишь подставку (Pro Stnd. — Прим. ред.) для iMac 2019 года Apple оценила в $999. Продукт стал героем многочисленных мемов. Что касается цены на iPhone 2020, то она станет известна лишь во второй половине года. А пока можем ориентироваться на прогнозы экспертов.

Цена на iPhone 2020 обязательно повысится. Произойдет это по нескольким причинам. Первая из них — появление 5G. Затем в дело вступит редизайн мобильного устройства. В целом эксперты говорят о повышении стоимости iPhone 2020 на $142. При этом наценка не включает в себя хранение, логистику и доставку продукта.

www.globallookpress.com / Chuck Liddy

На декабрь 2019 года iPhone 11 Pro Max с памятью 64 GB представлен на рынке почти за 100 тысяч рублей. Учитывая курс рубля на декабрь и наценку экспертов, стоимость iPhone 2020 или iPhone 12 составит 109 тысяч рублей.

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