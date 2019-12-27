Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.

Как объяснила Ирина, одной из причин такого решения стало участие в экранизации романа Дмитрия Глуховского — бывшего возлюбленного актрисы Александра Петрова. Ей показался странным эпизод, в котором главный герой просматривает постельную сцену между Иваном Янковским и ее персонажем.

«Я просто представила, что нас ждет после этого», — цитирует Старшенбаум ФАН.

Вторым аргументом, заставившим ее отказаться от проекта, стали возможные последствия участия в эротической сцене. По ее словам, если актриса обнажается, зрители не принимают это, что в конце концов отпугивает продюсеров.

«Проблема в том, что у нас нет ниши эротического кино», — пояснила Ирина.

По ее мнению, публике нужно перестать отождествлять актера и его героя, научиться разделять их.

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