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Фанаты подозревают, что Глюкоза использует силиконовые импланты

, 16:19 | Алиса Старжевская Видео 33

Поводом для жарких споров стало видео, в котором певица зазывает поклонников в танцевальный челлендж.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Глюкоза обожает сексуальные наряды, которые подчеркивают ее фигуру. В этот раз певица для видео в Instagram выбрала особенно откровенный лук — красное платье с глубоким вырезом и тончайшими бретельками, пишет Утро.ру. Образ артистка дополнила ярко-красной помадой.

В комментариях подписчики начали обсуждать грудь Глюкозы, которая будто увеличилась в размерах — злопыхатели заявили, что певица решилась на использование имплантов.

Instagram @glukozamusic

«А грудь своя?»

«Имплантаты просвечиваются»;

«В чем секрет такой молочной груди? Пластика или спорт?»;

«Слишком „неподвижные“ — силикон!» — отметили подписчики.

Но все же преданные фанаты смогли поднять настроение артистке своими комплиментами — многим образ очень понравился.

«Шикарная девушка»;

«Непонятно куда смотреть: на говорящие манящие губы или это декольте, откуда вот-вот что-то выпрыгнет»;

«Красивая и сексуальная».

Ранее 5-tv.ru писал, что стройные ноги Глюкозы сразили поклонников.

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