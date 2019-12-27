Фанаты подозревают, что Глюкоза использует силиконовые импланты

Глюкоза обожает сексуальные наряды, которые подчеркивают ее фигуру. В этот раз певица для видео в Instagram выбрала особенно откровенный лук — красное платье с глубоким вырезом и тончайшими бретельками, пишет Утро.ру. Образ артистка дополнила ярко-красной помадой.

В комментариях подписчики начали обсуждать грудь Глюкозы, которая будто увеличилась в размерах — злопыхатели заявили, что певица решилась на использование имплантов.

Instagram @glukozamusic

«А грудь своя?»

«Имплантаты просвечиваются»;

«В чем секрет такой молочной груди? Пластика или спорт?»;

«Слишком „неподвижные“ — силикон!» — отметили подписчики.

Но все же преданные фанаты смогли поднять настроение артистке своими комплиментами — многим образ очень понравился.

«Шикарная девушка»;

«Непонятно куда смотреть: на говорящие манящие губы или это декольте, откуда вот-вот что-то выпрыгнет»;

«Красивая и сексуальная».

Ранее 5-tv.ru писал, что стройные ноги Глюкозы сразили поклонников.