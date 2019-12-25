  1. Пятый канал
  4. «Изящные коленки»: стройные ноги Глюкозы сразили поклонников

«Изящные коленки»: стройные ноги Глюкозы сразили поклонников

, 6:29 | Анастасия Игонина Видео 83

Артистка пришла на церемонию вручения премии в наряде, демонстрирующем публике длинные ноги.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза сразила гостей премии стройными ногами. Артистка стала обладательницей награды за самое стильное видео по мнению одного из российских каналов.

На церемонию Наталья (настоящее имя певицы Наташа Ионова — Прим.ред.) пришла в черном платье выше колена с длинными рукавами и V-образным декольте. Завершают образ широкий черный чокер и черные туфли.

Instagram @glukozamusic

В сторис на своей странице в Instagram артистка поделилась видео момента объявления номинации и своего общения с прессой. Глюкоза рассказала, что съемки клипа на песню «Танцевач», которое и заслужило награду, продолжались 28 часов. По словам звезды, все участники процесса «оставили свое здоровье» на площадке.

Несколько снимков с заветной наградой Ионова опубликовала и в основной ленте социальной сети. Поклонники наперебой бросились поздравлять своего кумира с победой. Не забыли фолловеры отметить и стройные ноги певицы, которые наряд Глюкозы оставил на виду.

«Ножки сказочно сексуальны! Коленки изящные, вы шикарная!»

«Очень красивые ноги», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза опровергла слухи о разводе с мужем.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.17
-0.08 68.91
-0.09
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

7:10
«Намоленный уютный домик»: в Москве после ремонта открыли Дом Актера
7:01
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?
6:57
Дана Борисова попросила помощи у медиков
6:56
«Яна не в курсе»: Плющенко привел в дом нового жильца втайне от жены
6:41
Как верующие по всему миру отметили католическое Рождество
6:29
«Изящные коленки»: стройные ноги Глюкозы сразили поклонников

Сейчас читают

Гороскоп на 25 декабря: Луна в Стрельце благоволит финансовой прибыли
«Роднулька, как же так?»: в съемной квартире в Венгрии погибла знаменитая пианистка из Уфы
«Горячие штучки»: подборка звезд с самыми аппетитными ягодицами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]