«Изящные коленки»: стройные ноги Глюкозы сразили поклонников

Певица Глюкоза сразила гостей премии стройными ногами. Артистка стала обладательницей награды за самое стильное видео по мнению одного из российских каналов.

На церемонию Наталья (настоящее имя певицы Наташа Ионова — Прим.ред.) пришла в черном платье выше колена с длинными рукавами и V-образным декольте. Завершают образ широкий черный чокер и черные туфли.

Instagram @glukozamusic

В сторис на своей странице в Instagram артистка поделилась видео момента объявления номинации и своего общения с прессой. Глюкоза рассказала, что съемки клипа на песню «Танцевач», которое и заслужило награду, продолжались 28 часов. По словам звезды, все участники процесса «оставили свое здоровье» на площадке.

Несколько снимков с заветной наградой Ионова опубликовала и в основной ленте социальной сети. Поклонники наперебой бросились поздравлять своего кумира с победой. Не забыли фолловеры отметить и стройные ноги певицы, которые наряд Глюкозы оставил на виду.

«Ножки сказочно сексуальны! Коленки изящные, вы шикарная!»

«Очень красивые ноги», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза опровергла слухи о разводе с мужем.