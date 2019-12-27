Стаса Михайлова ищут судебные приставы из-за систематических нарушений ПДД

Стаса Михайлова разыскивают судебные приставы. Как следует из документов на официальном сайте ФССП России, у ГИБДД накопилось много претензий к певцу, который не оплатил в общей сложности 14 штрафов на 12 тысяч рублей. В открытых источниках указывается, что в апреле 2019 года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях.

Сам Михайлов заявил изданию «Подъем», что давно не ездит за рулем сам, и назвал информацию о долгах «глупостью».

fssprus.ru/

fssprus.ru/

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за просроченные штрафы Ольге Бузовой может грозить арест на срок до 15 суток. Только в 2019 году автомобиль певицы 60 раз попадал в поле зрения системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.