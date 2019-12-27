  1. Пятый канал
  4. Стаса Михайлова ищут судебные приставы из-за систематических нарушений ПДД

Стаса Михайлова ищут судебные приставы из-за систематических нарушений ПДД

, 11:55 | Светлана Александрова Фото 54

Как следует из документов на сайте ФССП России, певец не оплатил штрафы ГИБДД на 12 тысяч рублей.

Фото: Instagram @stas_mihailoff

Стаса Михайлова разыскивают судебные приставы. Как следует из документов на официальном сайте ФССП России, у ГИБДД накопилось много претензий к певцу, который не оплатил в общей сложности 14 штрафов на 12 тысяч рублей. В открытых источниках указывается, что в апреле 2019 года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях.

Сам Михайлов заявил изданию «Подъем», что давно не ездит за рулем сам, и назвал информацию о долгах «глупостью».

fssprus.ru/

fssprus.ru/

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за просроченные штрафы Ольге Бузовой может грозить арест на срок до 15 суток. Только в 2019 году автомобиль певицы 60 раз попадал в поле зрения системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Читайте также

61.77
0.05 68.50
0.09
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

12:13
Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день может спасти от ожирения
12:04
«Разве бывает так красиво?»: Беззаботная Тодоренко поделилась снимками с отдыха в Бали
11:55
Стаса Михайлова ищут судебные приставы из-за систематических нарушений ПДД
11:40
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с авиакатастрофой
11:34
Давкой и травмами закончился «День подарков» в Австралии и Великобритании
11:25
Переговоры пилотов, упавшего в Казахстане самолета, с диспетчером

Сейчас читают

«Боже, благослови россиянок!»: Ирина Шейк снялась топлес
«Русская Кардашьян» в облегающих лосинах продемонстрировала пышные бедра
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]