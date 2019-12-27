«Горячая любовь»: Фанатов позабавило пикантное фото Топалова и Тодоренко на кухне

Поп-исполнитель Влад Топалов невероятно сильно соскучилась по своей жене Регине Тодоренко, которая сейчас отдыхает с сыном на Бали. Певец решил выразить свои чувства через Instagram, опубликовав пикантный снимок с возлюбленной. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-то готовит. Влад тем временем подошел к ней сзади и ухватился руками за бедра супруги, при этом состроив гримасу. Забавным кадром артист поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Чет уже прям сильно соскучился........», — подписал пост мужчина.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники восхитились трепетными отношениями артистов и отметили, какая сильная любовь между ними. Также они написали комплименты в адрес их семьи.

«Вы очень красивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый»;

«Клевые такие!»;

«Вы веселая семья»;

«Что ни фотка — шедевр, какие вы клевые и эмоции просто зашкаливают»;

«Вот она настоящая горячая любовь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Топалов показал самое дорогое, что у него есть.