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«Горячая любовь»: Фанатов позабавило пикантное фото Топалова и Тодоренко на кухне

, 14:45 | Мия Субботина Фото 2 520

Артист сейчас находится в разлуке с любимой и решил поделиться семейным фото в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Поп-исполнитель Влад Топалов невероятно сильно соскучилась по своей жене Регине Тодоренко, которая сейчас отдыхает с сыном на Бали. Певец решил выразить свои чувства через Instagram, опубликовав пикантный снимок с возлюбленной. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-то готовит. Влад тем временем подошел к ней сзади и ухватился руками за бедра супруги, при этом состроив гримасу. Забавным кадром артист поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Чет уже прям сильно соскучился........», — подписал пост мужчина.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники восхитились трепетными отношениями артистов и отметили, какая сильная любовь между ними. Также они написали комплименты в адрес их семьи.

«Вы очень красивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый»;

«Клевые такие!»;

«Вы веселая семья»;

«Что ни фотка — шедевр, какие вы клевые и эмоции просто зашкаливают»;

«Вот она настоящая горячая любовь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Топалов показал самое дорогое, что у него есть.

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