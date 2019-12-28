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«К вам хочу»: Анфиса Чехова раззадорила фанатов кадрами из джакузи

, 21:15 | Игорь Рязов Видео 35

Телеведущая отказалась от всех планов ради СПА-процедур.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась на своей странице в Instagram сексуальными фото и видео из отпуска. На снимках она запечатлена стоящей в купальнике в джакузи.

«Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА. Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячее джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу», — подписала снимки Чехова.

В сторис она также опубликовала видео, на которых купается в специальном гроте под бассейном. В роликах телеведущая в купальнике стоит под сильным потоком воды.

Instagram @achekhova

Подписчики Анфисы признались, что теперь тоже хотят оказаться на СПА-процедурах. Также пользователи сделали комплименты фигуре телеведущей.

«К вам хочу»;

«Так заманчиво смотрится»;

«У вас такая классная фигура»;

«Как всегда прекрасна», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала постельное фото из гостиничного номера в Вильнюсе.

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