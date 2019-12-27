Чехова опубликовала постельное фото из гостиничного номера в Вильнюсе

Сексуальный снимок Анфисы Чеховой растревожил мужчин из числа ее подписчиков в Instagram. На странице звезды появилось фото из номера в одном из отелей Вильнюса.

В кадре ведущая лежит на не заправленной постели в позе эмбриона. Из одежды на ней лишь ночнушка.

Instagram @achekhova

Лицо Анфисы наполовину утопает в копне ее волос. И все же со стороны видно, что девушка смеется, будто фотограф застал ее врасплох.

«Очень сексуально!»

«Я так хочу с вами сфотографироваться!»

«Позвольте обнять вас сзади!»

«Как всегда, хороша Анфиса!»

«Фото — супер! Хорошего отдыха», — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова показала новогодний наряд и случайно запустила игру по поиску скрытых предметов.