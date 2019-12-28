  1. Пятый канал
  4. В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500

В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500

, 14:14 | Светлана Александрова Видео 73

Новейшие российские зенитные ракетные системы должны поступить на вооружение в 2025 году.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / Оружие. Клуб настоящих мужиков; www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russitsky

Предварительные испытания новейшей российской ЗРК С-500 «Прометей» начнутся уже в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко.

«В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году», — сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Как пишет ФАН, важнейшие элементы С-500 уже прошли проверку в Сирии. «Прометеи» будут работать с целями, находящимися в близком космосе. Они способны поймать баллистические и сверхзвуковые ракеты, чего не в состоянии сделать ни один ЗРК в мире и, по словам экспертов, аналогов этому оружию не будет еще долго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайское издание Sina, анализируя возможности С-500, назвала новое российское оружие чудом.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

15:39
Розовая змея до смерти перепугала пассажиров поезда из Петербурга в Волгоград
15:27
Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Египете, есть жертвы
15:13
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате России в Красноярске
15:01
Датчик технической неисправности сработал на борту самолета рейса «Екатеринбург — Симферополь»
14:50
«Семеро детей ждут»: Рома Жуков попросил полицейских его отпустить
14:39
Фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру

Сейчас читают

«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Никаса Сафронова
Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]