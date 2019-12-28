В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500

Предварительные испытания новейшей российской ЗРК С-500 «Прометей» начнутся уже в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко.

«В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году», — сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Как пишет ФАН, важнейшие элементы С-500 уже прошли проверку в Сирии. «Прометеи» будут работать с целями, находящимися в близком космосе. Они способны поймать баллистические и сверхзвуковые ракеты, чего не в состоянии сделать ни один ЗРК в мире и, по словам экспертов, аналогов этому оружию не будет еще долго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайское издание Sina, анализируя возможности С-500, назвала новое российское оружие чудом.