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  4. Комплекс С-500 назвали в Китае чудом

Комплекс С-500 назвали в Китае чудом

, 18:11 Видео 80

Военные эксперты в Поднебесной полагают, что этот ЗРК мог сбить даже челябинский метеорит.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.ru

Китайское издание Sina опубликовало аналитическую статью, посвященную возможностям российских зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей», пишет «Экономика сегодня».

В статье сказано, что новейший ЗРК способен успешно поражать почти все типы современных летательных аппаратов — малые беспилотники и летающих на малой высоте крылатые ракеты, а также баллистические ракеты и заатмосферные гиперзвуковые летательные аппараты.

Издание отмечает, что вести огонь комплекс сможет сразу по десяти целям. Супермощная РЛС нового типа увеличит дальность обнаружения противника на 150–200 километров.

В статье приводится мнение военных экспертов, которые полагают, что С-500 способен перехватывать даже небесные тела из космоса, упомянув челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года.

Китайцы полагают, что как раз в то время проводились тестовые испытания новейшего ЗРК, который перехватил этот метеорит и успешно разрушил его, благодаря чему Земля никак не пострадала.

Авторы статьи в Sina называют ЗРК С-500 чудом.

В начале июля 5-tv.ru сообщал, что в России началось производство новейших систем ПРО С-500 «Прометей». В Минобороны пояснили, что в состав ЗРК будут включены мобильные ремонтные машины, что позволит поддерживать комплексы противовоздушной обороны в боеготовом состоянии и сделает их более мобильными и автономными от тыловых служб.

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