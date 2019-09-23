Комплекс С-500 назвали в Китае чудом

Китайское издание Sina опубликовало аналитическую статью, посвященную возможностям российских зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей», пишет «Экономика сегодня».

В статье сказано, что новейший ЗРК способен успешно поражать почти все типы современных летательных аппаратов — малые беспилотники и летающих на малой высоте крылатые ракеты, а также баллистические ракеты и заатмосферные гиперзвуковые летательные аппараты.

Издание отмечает, что вести огонь комплекс сможет сразу по десяти целям. Супермощная РЛС нового типа увеличит дальность обнаружения противника на 150–200 километров .

В статье приводится мнение военных экспертов, которые полагают, что С-500 способен перехватывать даже небесные тела из космоса, упомянув челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года.

Китайцы полагают, что как раз в то время проводились тестовые испытания новейшего ЗРК, который перехватил этот метеорит и успешно разрушил его, благодаря чему Земля никак не пострадала.

Авторы статьи в Sina называют ЗРК С-500 чудом.

В начале июля 5-tv.ru сообщал, что в России началось производство новейших систем ПРО С-500 «Прометей». В Минобороны пояснили, что в состав ЗРК будут включены мобильные ремонтные машины, что позволит поддерживать комплексы противовоздушной обороны в боеготовом состоянии и сделает их более мобильными и автономными от тыловых служб.