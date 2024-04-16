Подполье сообщило об ударе ВС России по военному аэродрому в Хмельницкой области

Лебедев: войска РФ атаковали аэродром в Хмельницкой области, где ВСУ ждут F-16
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
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Минобороны официально информацию пока не подтверждало.
Войска России нанесли удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация», — приводит РИА Новости его слова.
На территории аэродрома обучают украинских летчиков, они находятся там же в казармах, есть учебные заведения. Несколько из них, по некоторой информации, уже разрушено.
Ожидается, что на этот аэродром поставят американский многофункциональные легкие истребители F-16. Их Вашингтон обещает передать Киеву в ближайшие месяцы. Однако недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители не смогут существенно переломить ситуацию для Украины на поле боя.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в подполье заявили об ударе по боевикам ВСУ в Новом Буге. Населенный пункт находится в Николаевской области.
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