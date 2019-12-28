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«Ишь ты!»: Охлобыстин раскритиковал призыв Водонаевой «не рожать рабов»

, 17:44 | Анастасия Игонина Фото 106

Актер, который сам является отцом шестерых детей, остался недоволен словами телеведущей в адрес многодетных семей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, Вконтакте@ohlobistin

Иван Охлобыстин резко ответил на слова Водонаевой — экс-звезда «Дома-2» призвала россиянок, живущих в скромных условиях, «не рожать рабов». Гневное послание актер оставил на своей странице в социальной сети.

Охлобыстин категорично оценил позицию звезды, посетовав, что телеканалы не вводят «определенный ценз» для найма телеведущих, который позволил бы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью».

«Ишь ты — „этому“ государству! Хай катятся в „то“ государство и хоть на собаках женятся», — написал Иван.

ВКонтакте @ohlobistin

Алена Водонаева раскритиковала многодетные семьи, которые живут «в нищете» и заводят детей. Модель убеждена: рожать женщины должны только тогда, когда у них есть достаточно денег, чтобы обеспечить ребенку достойное существование и образование. А перед этим обязательно нужно обеспечить те же условия для себя.

Ранее 5-tv.ru более подробно писал о высказывании Алены Водонаевой, вызвавшем волну негатива в сторону звезды.

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