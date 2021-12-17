Врачи назвали пять методов быстрого похудения

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 980

По утверждению специалистов, самые простые способы избавления от лишнего веса требуют постоянного выполнения определенных правил.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Ralph Kerpa, Christophe Gateau, Jörg Horstmann, Polly Wreford, Tim Hall

Врачи обозначили пять простых способов быстрого похудения. По утверждению специалистов, эти методы избавления от лишнего веса требуют постоянного выполнения определенных правил, пишет портал «МедикФорум».

Начать необходимо со снижения уровня потребления соли. Замените ее специями и пряностями. Благодаря, например, перцу чили повышается уровень метаболизма, и происходит стимуляция сжигания жира в организме. Горчица и имбирь, в частности, способствуют не только активному сжиганию жиров, но и влияют на рецепторы головного мозга, продлевая ощущение сытости и снижая, тем самым, количество употребляемой пищи.

Следует полностью отказаться от любых сладких напитков. Сахар в жидком виде практически сразу усваивается организмом. Его переизбыток ведет к негативным последствиям для здоровья и росту жировых тканей. Вместо сладкого питья употребляйте минеральную воду с фруктами и ягодами.

Увеличьте продолжительность сна. Во время отдыха мышцы человека растут и восстанавливаются, что положительно влияет на снижение процента жира в его организме. Врачи отмечают, что у худеющих людей, при условии ежедневного сна не менее семи часов, сжигание жира происходит более интенсивно. Хронический недостаток отдыха способствует нарушению баланса гормонов насыщения, результатом которого становится повышенный аппетит и потребность в сладком.

Практикуйте так называемый ранний обед. Прием пищи во время перерыва на работе должен происходить не позднее 15 часов. Старайтесь построить свой рацион так, чтобы прием основных питательных веществ проходил в первой половине дня. Все, что вы съедите после 15 часов должно быть легким и низкокалорийным. Такой режим на постоянной основе улучшает естественные циркадные ритмы и нормализует жировой метаболизм.

Употребляйте больше белковых продуктов на завтрак. При налегании на углеводы повышается уровень сахара в крови, который вскоре снижается. Результатом становится появление чувства голода уже через час после приема пищи. Более длительный энергетический эффект от правильного завтрака возникает за счет белков, клетчатки и жира, которые требует больше времени для усвоения организмом. Употребляйте на завтрак омлеты и цельнозерновые каши, а также пейте молоко. Такая пища лучше всего способствует избавлению от лишних килограммов.

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