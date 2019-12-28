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Никас Сафронов предложил Орнелле Мути выйти за него замуж

, 20:00 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 39

Звезда фильма «Укрощение строптивого» учит русский язык и хочет получить гражданство РФ.

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Фото, видео: Instagram @ornellamuti, 5-tv.ru

Никас Сафронов предложил итальянской актрисе Орнелле Мути выйти за него замуж. Художник в шутку объявил о намерении во время экскурсии по его выставке в Музее современной истории России, организованной для звезды фильма «Укрощение строптивого».

Знаменитость, услышав неожиданное предложение Никаса Сафронова, слегка смутилась и добавила, что ей нужно перед принятием решения посоветоваться с детьми.

Орнелла Мути отметила, что имеет русские корни и ее с детства приобщали к российской культуре. 64-летняя актриса добавила, что в настоящий момент учит русский язык и, к сожалению, не имеет большой языковой практики.

«Я понимаю по-русски чуть-чуть», — сказала Орнелла Мути.

Звезда итальянского кино выразила надежду, что рано или поздно сможет получить гражданство РФ. Актриса призналась, что в России чувствует себя как дома.

«Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя как дома, я впитала часть вашей культуры», — сказала Орнелла Мути.

В завершении экскурсии Никас Сафронов преподнес актрисе ее портрет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блистательная Орнелла Мути отсидит полгода в тюрьме.

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