Прогульщикам на заметку: Блистательная Орнелла Мути отсидит полгода в тюрьме

Злопамятный и суровый итальянский работодатель добился через суд тюремного заключения для одной из красивейших актрис Апеннинского полуострова, партнерши великого Адриано Челентано Орнеллы Мути. Дело в том, что десять лет назад актриса «прогуляла» работу — не вышла на сцену в одной из постановок.

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При этом Мути, настоящее имя которой Франческа Романа Ривелли, тогда предоставила медсправку с диагнозом «ларингофарингит», что не позволяло ей нормально работать, используя голосовые связки.

Вместе с тем, пытливый работодатель выяснил, что Мути во время больничного внезапно оказалась в Петербурге, где присутствовала на благотворительном вечере в помощь больным детям.

Все эти годы судебная тяжба между актрисой и непримиримым боссом продолжалась, и теперь суд приговорил ее к шести месяцам заключения. Избежать этого 64-летней звезде кинофильма «Укрощение строптивого» поможет лишь приличный штраф в 30 тысяч евро.

Возможно, в тот раз гражданка Италии вместо спектакля предпочла посетить Северную Венецию именно потому, что здесь родились ее бабушка и дедушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орнелла Мути мечтает получить российское гражданство.