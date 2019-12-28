Поезд придорожного сообщения сбил мужчину на железнодорожных путях в районе Туристской улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга. От полученных ранений пострадавший умер на месте. По предварительной информации, трагедия произошла вне зоны пешеходного перехода.
Электричка насмерть сбила человека в Петербурге — фото
Сегодня, 22:42 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 223
Трагедия произошла в Приморском районе Северной столицы.
Фото: ВКонтакте @spb_today
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