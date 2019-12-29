Почему Норвегия «капитулировала» перед наркотиками?

На позитиве заканчивается год в одной из самых богатых стран Европы — Норвегии. Во-первых, на днях местный Комитет по реформе наркотического законодательства подавляющим большинством голосов предложил парламенту отменить наказания за хранение наркоты. То есть, как сказано в предложении, вещества по-прежнему нелегальны, но теперь за них не будут наказывать.

Если предложение примут — а все к тому идет — то норвежцы смогут без опаски носить: один грамм экстази, по пять граммов героина, кокаина или амфетамина, три марки ЛСД, 15 граммов марихуаны, 50 граммов галлюциногенных грибов и так далее.

Представители полиции пытаются возражать. По их словам, полная безнаказанность позволит барыгам вовлекать в употребление малолетних. Но полицейских никто не слушает.

И во-вторых. Норвежская Ассоциация безопасной наркополитики вывесила по всей стране плакаты, ставшие сенсацией мирового масштаба. На плакатах позитивные юноши и девушки, которые, согласно тексту, не сдохли от «передоза», потому что употребляют грамотно. Будь как они. Скажем, «Джон не умер от героина, потому что был не один, и у его друзей был наксолон». Или «София не умерла, попробовав ЛСД, потому что знала о его эффектах». Или «Сара не умерла от экстази, потому что съела только полтаблетки». Или «Томас не умер от оксибутирата, потому что не мешал его с алкоголем».

Что это за жесть, спросите вы? А это и есть передовая европейская политика в отношении наркотиков. Поскольку победить наркоманию власти не могут — они сместили акценты и теперь исходят из того, что главное — сберечь жизни.

Что тут интересно для нас. Дело в том, что у нас в России тоже есть целое движение, требующее декриминализации «наркоты». В этом движении, кстати, куча представителей богемы и творческой интеллигенции. То есть, это люди, сидящие зачастую плотно на государственном финансировании. То есть, они хотели бы брать казенные деньги и покупать на них героин, траву и ЛСД безнаказанно.

В общем, они и так довольно активно вопят о том, что вот в Европе вещества декриминализовали, и это привело к успеху. Что вот в Португалии количество смертей от «передоза» с 2000 года резко упало, а все потому что отменили наказания.

А сейчас — после Норвегии — они, конечно, начнут вопить еще громче. Но дело в том, что это — вранье. Ни к какому успеху это не привело. Количество наркоманов в Европе растет. А число смертей и у нас упало, хотя никто наказания не отменял. Просто в 2000 году был пик глобальной героиновой волны, а потом он спал. И капитуляция перед наркотиками — это на самом деле никакая не забота о наркоманах, а просто полное равнодушие к их судьбе. Нет, мы не такие. Давайте не будем как Норвегия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейским могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.