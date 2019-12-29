Новая страница вписана в историю РФ под стук колес: поезда из Петербурга и Москвы в Крым вышли на регулярное расписание

Итак, самый первый поезд в Крым отправился из Петербурга в понедельник в 14.00. За 43,5 часа он преодолел путь длиной в 2741 километр и сделал 23 остановки. Самым ярким событием для путешественников стал ночной проезд «Таврии» по Крымскому мосту. В два часа ночи ни один человек в поезде не спал. Вместе с первыми пассажирами весь путь проехал и наш корреспондент Максим Облендер.

Популярные крымские трэвел-блогеры — семья Бардовских — не первый раз в Северной столице, но впервые на полуостров к родным они, как и мы, отправились поездом, фиксируя каждый свой шаг. 2700 километров — отсчет пошел. В уютных современных купе или в плацкарте, где все с первых минут происходит так, как и должно быть, привычный провиант.

«Все как положено — яйца есть, вареные, огурцы. Все с собой», — говорит блогер Алена Бардовская.

И у каждого в голове под звон ложечки в подстаканнике мысли о том, какой он — самый длинный мост Европы — Крымский. В 94-м художница, Анастасия Калюжная — тогда еще маленькая девочка — которая из-за особенностей здоровья не могла словами рассказать, нарисовала свою мечту — мост на родину, где жила ее бабушка и куда ее так тянуло.

«Называется работа „Мост к бабушке“. Это Керчь, это Тамань», — поясняет художница Анастасия Калюжная.

Она показала эту работу на вернисаже практически в день воссоединения Крыма с Россией, тогда реальный мост только обретал очертания в головах инженеров. Семь тысяч свай, 595 опор и 400 тонн металла, считай — 32 Эйфелевы башни. Могла ли тогда маленькая Настя такое себе представить!

А наш поезд уже покидал Новгородскую область. Блогер Алена транслировала онлайн-экскурсию по вагону-ресторану.

В 14-м вагоне под гармонь затянули «Катюшу». Александр Петрович Попов с этой песней впервые вошел в Севастополь в 44-м году, освобождая его от фашистов. 20-летним мальчишкой, но уже командиром танкового взвода. Сейчас ему 98, но ни возраст, ни опасения врачей не смогли помешать поездке — ведь в Крым он везет альбом-историю 85-го Севастопольского отдельного танкового полка, над которым он трудился все последние годы. Это подарок всем крымчанам.

«Здесь ни одной буквы лишней. Схемы, как полк действовал в Великую Отечественную войну», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов.

Еще в советские годы Александр Петрович частенько бывал в Крыму, встречался с однополчанами, отдыхал в здравницах. Потом стали уходить боевые товарищи, Крым становился все менее доступным. А потом случилось триумфальное возвращение в родную гавань. И вот спустя пять лет он снова держит путь к местам своей боевой славы. Крымский мост он пока видел лишь по телевизору.

«Вот эта дорога, она точно по тому маршруту, где мы форсировали Керченский пролив. Вот интересно стройку века посмотреть!» — отмечает Александр Попов.

А вот Анастасии из Керчи теперь до переправы теперь рукой подать. Это ее свежая работа под впечатлением от того, что удалось сделать мостостроителям. Только тихое море на деле было редкостью, за время стройки шторм мешал на протяжении десяти тысяч часов — это 416 дней! И несмотря на такие условия — сдали в срок! Не чудо ли? Такое же, как встречать в каждом городе десятки людей, с флагами России и караваями. А под Ростовом и вовсе увидеть в вагоне Деда Мороза.

Родители Алены и Василия Бардовских в это же время ставили елку, собирали подарки на утро для внучки. И, будто не зная, что дети в поезде всю дорогу ели курицу, приготовили именно ее. И, конечно, следили за путешествием в интернете.

Перегон Тамань — Керчь, который неофициально можно назвать бессонным! Полтретьего ночи, но никто не хочет упустить исторический момент. Мы уже летим на высоте в несколько десятков метров над водой по Крымскому мосту! 19 километров железа и бетона, светящаяся арка длинной 227 метров. И все это менее чем за четыре года! От первых свай в феврале 16-го до 25 декабря 2019-го и первого пассажирского состава. Стройка, за которой с завистью следил весь мир.

«Как полет Гагарина, наверное. Как первый пуск ракеты с человеком. Наверное такие впечатления», — считает пассажир поезда Валерий Ивахненко.

Рассвет встречали уже в Бахчисарае, но никто из нас не ожидал такого приема на крымской земле.

Кадриль на перроне и «Севастопольский вальс», в котором закружились жители нескольких городов незнакомые до этого дня, и радостные встречи друзей и родных, — все это уже история. Поезда из Петербурга и Москвы вышли на регулярное расписание.

Бардовские встречают детей и внучку, Александр Попов снова в Севастополе, возлагает цветы к памятнику бойцам своего полка. А Анастасия Калюжная рисует свежие картины. В этом году, когда-то давным-давно, загаданное ей желание осуществилось. Пора придумывать новое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов по Крымскому мосту станет более интенсивным к лету 2020-го.